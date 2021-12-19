توتنهام يجبر ليفربول على التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي

تعادل توتنهام مع ضيفه ليفربول بهدفين لكلٍ منهما في المباراة المثيرة التي شهدها ملعب توتنهام هوتسبير ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليغ).

جاء هدفا سبيرز عن طريق هاري كين (13)، وهيونغ مين سون (74)، فيما حمل هدفا الريدز توقيعي ديوغو جوتا (35)، وأندي روبرتسون (69).

وأكمل الفريق الضيف اللقاء بنقص عددي جراء طرد روبرتسون نفسه في الدقيقة 77.

ليفربول ثانياً وتوتنهام في المركز السابع

ورفع الريدز رصيدهم بهذا التعادل إلى 41 نقطة من 18 مباراة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

كما رفع توتنهام هوتسبير رصيده بدوره إلى 26 نقطة من 15 مباراة ليبقى في المركز السابع.