توتنهام يحدد شروط بيع كين

لن يكون رحيل النجم هاري كين «27 عاماً» عن توتنهام هوتسبير سهلاً هذا الصيف، إذ قالت صحيفة «ذا سن» البريطانية أن النادي حدد مبلغاً ضخماً نظير بيع الدولي الإنجليزي الذي أعلن صراحة رغبته في مغادرة سبيرز هذا الصيف.

وقالت الصحيفة أن السعر الذي وضعه دانييل ليفي رئيس النادي لتحرير نجم الفريق الأول هو 175 مليون يورو، وهو مبلغ كبير في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الأندية جراء جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة أن ليفي لم يكتف بذلك وإنما اشترط أن يتم الدفع نقداً، مؤكداً رفضه لأي صفقة تبادلية بين نجمه وبين عدد من اللاعبين ومبلغ من المال.

وأشارت الصحيفة إلى أن شروط النادي تزيد من صعوبة رحيل كين الذي يرتبط بعقد يمتد حتى 2024.

ونوهت الصحيفة إلى أن مشكلة المهاجم الكبرى تتمثل في أن طموحاته في الحصول على ألقاب وبطولات لا تتناسب مع طموحات توتنهام، الذي كان إنجازه الأكبر على امتداد سنوات الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وخسارته من ليفربول 0-2.

3 أندية تتسابق لخطف كين من توتنهام

وأبدت 3 أندية إنجليزية اهتمامها بالحصول على خدمات أفضل هداف وممرر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكنها ستواجه - على حد قول الصحيفة - صعوبة كبيرة في التفاوض مع توتنهام من أجل التعاقد مع المهاجم.

يذكر أن كين يتطلع لتمثيل منتخب إنجلترا خلال بطولة يورو 2020 التي ستنطلق بعد أيام، وسيعني تألقه لفت المزيد من الأنظار إليه مما قد يسهل من بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفي.