توتنهام يخطف صدارة الدوري الإنجليزي بفوز قاتل

ارتدى المهاجم هاري كاين ثوب البطولة وأنقذ توتنهام من التعادل السلبي مع مستضيفه ويست بروميتش آلبيون وقاده لفوز ثمين 1-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ومنح كاين فريقه ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة ليقفز إلى صدارة الترتيب مؤقتاً بفارق نقطة واحدة فقط أمام ساوثهامبتون وليفربول.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بروميتش عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر حيث مُني بالهزيمة الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها حتى الآن في المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي الذي ظل قائماً حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف المباراة الوحيد برأسية من كاين رغم الهجوم لمكثف لويست بروميتش في الدقائق التي سبقت الهدف.

ونجح كاين بالتالي في معادلة محمد صلاح نجم ليفربول في وصافة ترتيب هدافي بريميير ليغ برصيد سبعة أهداف لكل منهما.

وأصبح صاحب الـ 27 عاماً عاشر لاعب يسجل 150 هدفاً في بريميير ليغ، مع العلم أنه خاض 216 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه إليه في أغسطس 2012.