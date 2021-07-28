توتنهام يرفض تلبية مطالب أتالانتا في صفقة روميرو

كثف توتنهام خلال الأيام الماضية جهوده لإتمام صفقة الأرجنتيني المتألق كريستيان روميرو مدافع أتالانتا.

وتخلى الفريق اللندني عن خدمات مدافعه المخضرم توبي آلديرفايريلد لمصلحة الدحيل في قطر قبل أيام، وبات يتحتم عليه تعويضه بنجم يصغره سناً.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية أن النادي الإيطالي لا يتنازل عن خدمات نجم منتخب الأرجنتين البالغ 23 عاماً بأقل من 47 مليون جنيه استرليني، وهو سعر يراه سبيرز باهظاً.

وسينظر توتنهام إلى خيارات أخرى بحال فشله في التوصل لاتفاق مع أتالانتا حول روميرو، وتشمل خياراته تاكيهيرو تومياسو من بولونيا، وكيرت زوما من تشيلسي، ونيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا.

يذكر أن روميرو لعب دوراً رئيسياً في فوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أميركا 2021 بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب البرازيل بهدفٍ نظيف.