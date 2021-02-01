توتنهام يرفض تمديد إعارة غاريث بايل

تتجه النية لدى مسؤولي توتنهام لعدم تمديد إعارة غاريث بايل، نجم منتخب ويلز، القادم من ريال مدريد بعد نهاية إعارته الموسم الجاري، وذلك بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال في مباريات فريقه.

ورفض جوزيه مورينيو، المدير الفنى لسبيرز التعليق على مستوى بايل، بعد انتهاء مباراة برايتون التي خسرها الفريق اللندني، وهو السقوط الثاني له على التوالي فى الدوري الإنجليزي.

ووفقاً لعدد من التقارير، يشعر مورينيو بخيبة أمل بسبب تراجع مستوى بايل، وعدم قدرته على تعويض غياب النجم هارى كاين بداعي الإصابة.