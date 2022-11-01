توتنهام يريد 70 مليون يورو مقابل التخلي عن سون لـ ريال مدريد

سيكون ريال مدريد وغيره من الأندية المهتمة بالنجم الكوري هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير مطالبين بدفع 70 مليون يورو مقابل الظفر بتوقيع اللاعب صيف العام القادم.

وارتبط الهداف البالغ من العمر 30 عاماً بانتقال محتمل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد نهاية الموسم الجاري.

هل سيسمح توتنهام لنجمه بالانتقال إلى ريال مدريد ؟

شدد موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن النادي الإنجليزي لن يتخلى عن مهاجمه الكوري الذي يرتبط معه بعقدٍ حتى صيف عام 2025 بأقل من 70 مليون يورو.

وخاض نجم سبيرز 18 مباراة هذا الموسم مع الفريق اللندني بجميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف، كما صنع هدفين آخرين.

يذكر أن سون مثل منتخب كوريا الجنوبية في 104 مباريات دولية زار الشباك فيها 35 مرة.