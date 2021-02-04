توتنهام يستعيد كاين أمام إيفرتون

يبدو أن هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبير سيكون جاهزاً لمباراة إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء المقبل بعد أن تعافى سريعاً من إصابة في الكاحل تعرض لها الأسبوع الماضي.

وأعلن جوزيه مورينيو مدرب سبيرز هذه الأنباء الجيدة بشأن حالة قائد إنجلترا في مؤتمر إعلامي قبل مواجهة ضيفه تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو عن إصابة كاين التي تعرض لها في الهزيمة أمام ليفربول بالدوري “شعرنا بخوف حين حدثت الإصابة لكننا الآن أكثر تفاؤلاً.

“ليس من المبالغة في التفاؤل أن نقول أنه قد يشارك الأسبوع المقبل. اللاعب سعيد بتحسن حالته ونحن أيضاً، ربما يعود أمام إيفرتون أو مانشستر سيتي”.

ويحل توتنهام ضيفاً على إيفرتون الأربعاء المقبل في الدور الخامس من كأس الاتحاد وسيواجه مانشستر سيتي بعدها بثلاثة أيام.