توتنهام يستهدف التعاقد مع ديبالا في الصيف

كشفت تقارير إيطالية عن اهتمام توتنهام بالتعاقد مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة «كالتشيوميركاتو» الإيطالية أن توتنهام بالفعل أظهر اهتماماً كبيراً بضم ديبالا الفترة الأخيرة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأشارت إلى أنه ما زال يجب على سبيرز أن يقنع ديبالا بالانضمام إلى الفريق الصيف المقبل وتقديم عرض مغر إلى اللاعب.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ديبالا الصيف المقبل في حالة رحيله عن يوفنتوس بالفعل أبرزها مانشستر سيتي.

وكانت بعض التقارير قالت أن ديبالا يمكن أن يغادر الفريق الصيف المقبل وقد يلجأ البيانكونيري لبيعه، بعدما أكد بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أن كريستيانو رونالدو لن يرحل وكذلك بيرلو، لكنه لم يتطرق في الحديث إلى وضع ديبالا.

وأضافت أن هناك حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب مع يوفنتوس في ظل عدم وجود أي جديد فيما يتعلق بقضية تجديد عقده وما زال وكيله خورخي أنتون وينتظر مكالمة للحضور للتفاوض.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق إلى صفقة تبادلية منتظرة بين الثنائى يوفنتوس وبرشلونة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.