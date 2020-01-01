توتنهام يسقط مجدداً ليضع مورينيو في ورطة

واصل توتنهام نزف النقاط بسقوطه على أرض مستضيفه ساوثهامبتون بهدف مقابل لا شيء لحساب المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا، واصل سبيرز خسارة النقاط بعد تفريطه بنقطتين الأسبوع الماضي أمام نوريتش سيتي بالتعادل معه بهدفين لمثلهما.

بدأ توتنهام المباراة بشكل مهزوز للغاية وكانت الأفضلية لأصحاب الأرض في الفترة الأولى من الشوط الأول بشكل خاص فضلاً عن أفضليتهم خلال المباراة.

وفي الدقيقة السابعة عشر، ترجم داني إنغز هذه الأفضلية إلى هدف لمنح التقدم لأصحاب الأرض مبكراً ويضع الضيوف في مأزق كبير.

في الشوط الثاني ظهر توتنهام بشكل أكثر خطورة، لكنه لم ينجح في تسجيل هدف التعادل الذي بدأ النصف الثاني من المباراة وهو يبحث عنه.

وسجل هاري كاين التعادل لكن بالعودة إلى تقنية الفيديو تم إظهار وقوعه في حالة تسلل، مما ألغى الهدف.

بهذا، يستمر نزف توتنهام للنقاط لتبدأ أسهم الانتقادات تتوجه إلى جوزيه مورينيو الذي جاء بدلاً من ماوريسيو بوتشيتينو الذي رحل لسوء النتائج.