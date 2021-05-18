توتنهام يطلب 150 مليون جنيه لتنفيذ رغبة هاري كاين

أبلغ كابتن إنجلترا هاري كاين، ناديه توتنهام بأنه يريد الرحيل هذا الصيف، مما أثار تدافعاً على التعاقد مع اللاعب مقابل صفقة يتوقع وصولها إلى 150 مليون جنيه استرليني.

وكانت رغبة المهاجم في الرحيل عن توتنهام، متوقعاً منذ أكثر من عام، قبل أن يبلغ بها اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، رئيس مجلس إدارة النادي دانييل ليفي، ويؤكد رغبته في الانتقال لنادي آخر الصيف المقبل.

فيما كان توتنهام مستعداً لإعلان اللاعب منذ عدة أسابيع، وأشار إلى أن كاين لن يكون متاحاً هذا الصيف، ولا يزال هناك شعور في توتنهام، بعدم اقتراب أي نادٍ من مبلغ 150 مليون جنيه، والذي سيحتاجه للتفكير في التخلي عن كاين.

ومع ذلك، فإن تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، من بين الأندية التي لديها اهتمام حقيقي بالتعاقد مع قائد المنتخب الإنجليزي، والذي يرغب في حسم مستقبله سريعاً، قبل بداية يورو 2020، لكن هذا يبدو صعباً، نظراً لضخامة القيمة المالية المطلوبة للصفقة.

وتشير التقارير إلى أن ليفي مفاوض شرس، ونظراً لأن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب، فإنه سيتطلع إلى الحصول على أكبر مكسب ممكن من صفقة كاين إذا أصر اللاعب على الرحيل.

وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون في النادي، عن عدم رضاهم عن توقيت إعلان كاين لرغبته، حيث يستعد النادي لاستقبال 10 آلاف مشجع في مباراته ضد أستون فيلا مساء غد الأربعاء.

كما تشير التقارير، إلى أن توتنهام سيرفض بثبات رحيل كاين إلى منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يعتقد أن اللاعب يفضل البقاء في إنجلترا، لكنه منفتح على الانتقال إلى الخارج فقط إذا كان ذلك إلى باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، واللذين يستطيعان تحمل تكلفة كاين.

وأشارت صحيفة "سبورت مايل"، إلى أن يوفنتوس يتطلع للتعاقد مع كاين أيضاً، ولكن هناك شك حول ما إذا كان النادي الإيطالي قادراً على تحمل راتب كاين وكريستيانو رونالدو في نفس الوقت.