توتنهام يغازل ريال مدريد لخطف بايل

ازدادت التكهنات بشأن عودة غاريث بايل إلى توتنهام من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير، وذلك بعد حديثه الأخير عن المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو.

وأشارت صحيفة “ذا سن” البريطانية نقلاً عن تقرير نشرته دورية إسبانية إلى ترحيب سبيرز بعرض كريستيان إيريكسن على ريال مدريد إلى جانب 25.7 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع بايل.

وسبق وأن أعرب الويلزي عن سعادته بتولي البرتغالي تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي قائلاً “أن تملك مورينيو، هو بيان مذهل من النادي، الفريق يرغب في الفوز بالألقاب، ولا أرى أن هناك شراكة أفضل من تلك للمحاولة والفوز بالألقاب”.

وكان بايل قريباً من الرحيل عن ريال مدريد تجاه الدوري الصيني الصيف الماضي، إلا أنه من الممكن رؤيته بقميص توتنهام مرة أخرى، في صفقة تبادلية تشهد انتقال إيريكسن إلى الجانب الآخر.

وينتهي عقد النجم الدنماركي مع سبيرز الصيف المقبل، وبات جاهزاً للرحيل عن الفريق اللندني، ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد على هذا العرض، خاصة أن القيمة السوقية لبايل انخفضت إلى 34 مليون جنيه فقط.

ولا يزال يتبقى في عقد بايل مع الفريق الملكي موسمان ونصف، يحصل بموجبهما على 600 ألف جنيه أسبوعياً.

وعرفت علاقة بايل بمدربه في فريق ريال مدريد زين الدين زيدان تقلبات كبيرة، الموسم الماضي، خصوصاً في فترة الانتقالات الصيفية، لجهة رغبة الويلزي في ترك الفريق مقابل تصريحات للمدير الفني الفرنسي الذي أبدى في العديد من المرات عدم تمسكه بما يطرحه بايل.

ورغم أن تقاريراً مدريدية أشارت مؤخرا إلى أن رغبة زيدان تتماشى تماماً مع ما تطرحه إدارة الميرينغي بخصوص عدم الحاجة إلى تعاقدات في الشتاء، إلا أن الأمور تظل مفتوحة على جميع السيناريوهات بخصوص النجم الويلزي.