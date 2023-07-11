توتنهام يغري هاري كين براتب خيالي لإغلاق الباب أمام بايرن ميونخ

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي لتقديم عرض مالي ضخم لنجم الفريق هاري كين، على أمل أن يبقى مع النادي وحتى يتجاهل الاهتمام للتعاقد معه من قبل نادي بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

ولا يزال مستقبل كابتن منتخب إنجلترا ضبابيًا حتى هذه اللحظة، حيث أن عقده الحالي مع توتنهام ينتهي في صيف 2024 وليس واضحًا ما إذا كان ينوي تجديد عقده أو أنه قد حسم الأمر وسيرحل في الميركاتو الصيفي.

راتب خيالي من توتنهام لهاري كين للتراجع عن فكرة الرحيل إلى بايرن ميونخ

قدم نادي بايرن ميونخ بالفعل عرضه للتعاقد مع هداف توتنهام هاري كين بقيمة بلغت 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للحوافز والمكافآت، ولكن توتنهام رفض العرض متأملًا بأن يبقى اللاعب معهم لمدة أطول.

وأشارت التقارير خلال الأيام الماضية أن دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام كان غاضبًا جدًا بعد انتشار بعض الأنباء التي أكدت أن مدرب البافاري توماس توخيل قد اجتمع مع كين في لندن.

وعلى أمل أن يبدل كين رأيه، يخطط النادي الإنجليزي لتوقيع عقد جديد مع اللاعب يتضمن راتبًا عاليًا يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وفقًا للصحفي مات لو في "The Telegraph" الذي قال عبر منصة تويتر: "هناك اجتماع مع اللاعب غدًا لإقناعه بالبقاء".