توتنهام يفاوض برشلونة للتعاقد مع كيسي ولونغليه

دخل توتنهام هوتسبير المفاوضات مع برشلونة بهدف الحصول على خدمات النجمين الإيفواري فرانك كيسي والفرنسي كليمون لونغليه.

وقضى لونغليه الموسم الماضي في صفوف سبيرز على سبيل الإعارة، وبات النادي اللندني يرغب بضمه بصفة دائمة هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البارسا يرحب ببيع هذين اللاعبين حتى يتمكن من موازنة حسابه في ظل الأزمة الصعبة التي يعيشها.

ويرفض برشلونة إعارة اللاعبين ويريد بيعهما بشكلٍ مباشر للحصول على سيولة مالية هو في أشد الحاجة إليها.

يذكر أن كيسي وصل الفريق الكتالوني مجاناً بعد انتهاء عقده مع أي سي ميلان العام الماضي، فيما تم استقطاب لونغليه من إشبيلية في عام 2018 مقابل 35.90 مليون يورو.