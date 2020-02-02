توتنهام يفوز رغم أفضلية مانشستر سيتي

انتصر توتنهام على ضيفه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من جانب الضيوف دون أي خطورة تذكر حتى جاءت تسديدة سيرجيو أغويرو في القائم.

استمر الحال بتراجع دفاعي من أصحاب الأرض مع سيطرة نجم عنها ركلة جزاء لحامل اللقب في الدقيقة 40.

ولم يحتسب الحكم ركلة الجزاء مباشرة وإنما انتظر فترة طويلة بعد الاستعانة بالفيديو ليحتسبها، لكن إيلكاي غوندوغان لم يتمكن من الاستفادة منها.

ولم يسجل سيتي سوى 4 ركلات جزاء من آخر 6 احتسبت له، وأهدر له 3 لاعبين مختلفين هم غوندوغان ورحيم ستيرلينغ وغابرييل جيزوس.

ويعد حامل اللقب أكثر الفرق إهداراً لركلات الجزاء بعد مانشستر يونايتد، إذ أهدر 6 مرات بينما أهدر الشياطين الحمر 7.

في الشوط الثاني، استمرت السيطرة من جانب سيتي، وكانت أخضر كرة حينما وصل 4 لاعبين إلى مرمى سبيريز الخالي من حارسه، ليسدد رياض محرز الكرة في أحد المدافعين قبل أن ترتد لستيرلينغ الذي مررها إلى غوندوغان الذي فشل في التسجيل.

وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير بطرد أوليكساندر زينتشينكو في الدقيقة 60 ليستفيد صاحب الأرض من زيادته العددية ويتقدم بالهدف الأول بعد 3 دقائق عن طريق تعاقده الجديد ستيفن بيرغفاين.

وأصبح الهولندي رقم 13 الذي يسجل لسبيريز كما أنه اللاعب رقم 250 الذي يزور الشباك خلال أول لقاء له في الدوري الإنجليزي.

أجبر الطرد المدرب جوسيب غوارديولا على الدفع بجواو كانسيلو على حساب أغويرو على أمل الخروج على الأقل بالتعادل.

ومع العجز من جانب سيتي، نجح هيونغ مين سون في إضافة الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 71 ليعقد الأمور أكثر على حامل اللقب.

وتعد هذه الهزيمة السادسة لغوارديولا أمام مورينيو من أصل 23 مباراة جمعت بين الطرفين، وكانت آخر هزيمة لـ "بيب" في أبريل 2018 والتي تسببت في تأجيل تتويج سيتي وقتها بالدوري.

بهذه النتيجة، حافظ مانشستر سيتي على مركزه في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن الفارق اتسع مع ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة، فيما وصل توتنهام للمركز الخامس برصيد 37 نقطة.