توتنهام يقرر بيع إيريكسن

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية الأحد، عن قرار إدارة توتنهام ببيع كريستيان إيريكسن هذا الصيف، في حال وصول عرض رسمي بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

وأدركت إدارة النادي اللندني صعوبة بقاء لاعب الوسط الدنماركي الذي ينتهي عقده صيف عام 2020، لذلك أصبح بمقدوره الرحيل مجاناً بعد عام واحد من الآن.

ويرغب مسؤولو سبيرز في تسويق نجم الوسط خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل بيعه إلى ريال مدريد أو يوفنتوس أو طرفٍ ثالث يود الظفر بخدماته خارج إنجلترا.

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام أبدى غضبه من موقف لاعبه الدنماركي، مؤكداً أنه يضر بنفسه وبالفريق نتيجة عدم تحديد مستقبله وغموض قراره بالنسبة لإدارة النادي.