توتنهام يلجأ إلى إستراتيجية جديدة لضم بايل

أكد تقرير بريطاني، اليوم الأحد، أن توتنهام لا يزال يتمسك باستعادة النجم غاريث بايل، جناح ريال مدريد، خلال السوق الشتوي الجاري.

وكان سبيرز قد غازل الويلزي بنشر أهداف قديمة له رفقة الفريق عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يرغب في التعاقد مع 3 لاعبين قبل انتهاء السوق الشتوي.

وأشارت إلى أن خيارات توتنهام لدعم الهجوم تضم أيضاً باكو آلكاسير وماريو غوتزه من بوروسيا دورتموند، لكن بايل يظل الخيار الأول أمام مسؤولي سبيرز.

وأوضحت أن خيار انتقال بايل إلى توتنهام على سبيل الإعارة مستبعد، إذ يعمل الناديان حالياً على نقل النجم الويلزي إلى لندن بصفقة بيع نهائية.

وكان وكيل بايل وصف مؤخراً انتقال موكله إلى أي نادٍ على سبيل الإعارة بالأمر “السخيف”.

وكشفت الصحيفة أن أكبر عقبة ستواجه توتنهام صوب حسم صفقة الجناح الويلزي هي راتبه البالغ 650 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

يذكر أن بايل فشل في حجز مكان أساسي بتشكيل ريال مدريد هذا الموسم، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة.