توتنهام ينافس آرسنال على توقيع لاوتارو مارتينيز

انضم توتنهام لقائمة الفرق المهتمة بخدمات النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان هذا الصيف.

وتواصل آرسنال في السابق مع النيراتزوري للسؤال عن إمكانية نقل الدولي الأرجنتيني إلى شمال لندن، وهي فكرة لا يمانعها اللاعب وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن سبيرز بات من الساعين لضم المهاجم المتألق الذي ساهم في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كوبا أميركا 2021 الشهر الماضي.

توتنهام يريد لاوتارو بديلاً لكاين

ويرى توتنهام في لاوتارو خير بديل لهاري كاين المرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الفترة القادمة.

وسيستثمر النادي برئاسة دانييل ليفي جزءاً من المبلغ الذي سيحصل عليه جراء بيع كاين في صفقة هداف إنتر.

يذكر أن تقارير صادرة اليوم الأحد أكدت أن بطل إيطاليا رفض عرضاً من أتلتيكو مدريد بقيمة 50 مليون يورو لضم مارتينيز.