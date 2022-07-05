توتنهام ينقض على "منبوذي" برشلونة

أكدت تقارير إعلامية سعي توتنهام هوتسبير لضم الثنائي الهولندي ممفيس ديباي والفرنسي كليمون لونغليه من صفوف برشلونة هذا الصيف.

وانحسر دور ديباي مع البارسا منذ وصول المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، بعدما كان يشارك باستمرار تحت إشراف مواطنه المدرب السابق رونالد كومان.

أما لونغليه، فلم يتمكن من تثبيت قدميه فعلياً مع البلاوغرانا، وكشفت أنباء عن رغبة تشافي الشديدة في التخلص منه قبل بدء مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد.

وتواصل توتنهام الذي يشرف عليه الإيطالي أنتونيو كونتي بالقائمين على النادي الكتالوني وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية بهدف التعاقد مع اللاعبين.

ويرى كونتي في ديباي بديلاً مناسباً لنجميه هاري كين وسون هيونغ مين، علماً بأن برشلونة يريد 17 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عنه.