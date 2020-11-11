توتنهام ينوي الإبقاء على بايل

يفكر مسؤولو توتنهام في الإبقاء على غاريث بايل لما بعد نهاية الموسم الجاري، بطلب مباشر من المدرب جوزيه مورينيو.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن عقد الدولي الويلزي مع سبيرز ينص على الاستعارة لمدة موسم واحد فقط، لكن النادي اللندني يرغب في خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.

ويفضل بايل مواصلة اللعب مع توتنهام، لسوء علاقته مع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الذي لا يرغب هو الآخر في عودته.

يذكر أن بايل شارك هذا الموسم حتى الآن في 6 مباريات بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد بالإضافة إلى صناعة مثله.