توتنهام يوافق أخيراً على بيع كين لمانشستر سيتي

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بات على أعتاب الانتقال للجار مانشستر سيتي خلال الأيام القادمة.

ويبدو أن الدولي الإنجليزي سيحقق أخيراً أمنيته بالانتقال إلى السيتيزنز مقابل 160 مليون جنيه استرليني.

ووافق دانييل ليفي رئيس سبيرز على بيع قائد الفريق اللندني في تحول مفاجىء، وسينال المهاجم المتألق بالتالي 400 ألف جنيه أسبوعياً في عقده الجديد مع سيتي بحال صحة التقارير.

توتنهام يغير موقفه حول بيع كين

وكشفت الصحيفة أن ليفي اتصل بتشارلي كين شقيق هاري ووكيل أعماله وأخبره أنه غير رأيه حول بيع اللاعب فقط لفريق خارج إنجلترا.

وسيمتد العقد المزمع توقيعه قريباً إما لأربعة أو خمسة مواسم وفقاً للتقرير.

يذكر أن قائد منتخب إنجلترا عبر عن رغبته في الرحيل عن توتنهام بشكل واضح قبل عدة أشهر، وهو أمر رفضته إدارة النادي في بادىء الأمر، قبل أن تحصل هذه التغييرات وفقاً لما تم تناقله عبر وسائل الإعلام.