توتنهام يوافق على عرض الدحيل للتعاقد مع آلديرفايريلد

وافق توتنهام على عرض نادي الدحيل القطري للتعاقد مع المدافع المخضرم توبي آلديرفايريلد وفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.

ويسعى نونو إسبيريتو سانتو مدرب سبيرز لتجديد خط الدفاع المتقدم في السن، وللحصول على السيولة الكافية لضم لاعبين جدد.

الدحيل يقترب من ضم آلديرفايريلد

وسيطير الدولي البلجيكي إلى الشرق الأوسط بعدما منحه النادي اللندني الضوء الأخضر حتى يخضع لفحص طبي لينهي 6 مواسم قضاها في توتنهام منذ قدومه من أتلتيكو مدريد عام 2015.

ويقترب سبيرز في ضم كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الذي قدم من أجله عرضاً بقيمة 42 مليون جنيه استرليني.

وكشفت تقارير أن النادي القطري قدم 13 مليون جنيه لاستقطاب آلديرفايريلد، وهو سعر يراه اللندنيون مناسباً للتخلي عن المدافع مع تبقي موسمين على عقده الحالي.