توتوسبورت: ديبالا ذرف "دموع التماسيح" في وداعه ليوفنتوس

وصفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الدموع التي ذرفها النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا في وداعه ليوفنتوس الذي رحل عنه بعد نهاية عقده بـ "دموع التماسيح".

وجاء هذا الوصف جراء اقتراب الهداف البالغ من العمر 28 من التوقيع للغريم إنتر ميلان الذي سيحصل على خدمات اللاعب على ما يبدو في صفقة مجانية هذا الصيف.

ولم يلتزم يوفي بتجديد عقد الأرجنتيني الذي كان الطرفان قد اتفقا عليه بسبب الإصابات المتلاحقة التي ألمت باللاعب خلال المواسم الماضية والتي جاءت في فترات حساسة أثرت على نتائج الفريق بشكلٍ عام.

وبكى ديبالا بشدة في المباراة الأخيرة التي خاضها على ملعب آليانز الشهر الماضي وودع جماهير يوفنتوس في لقطات مؤثرة.

لكن الصحيفة الصادرة من تورينو والمقربة من يوفي شددت على أن ما ذرفه المهاجم ليس إلا "دموع تماسيح" كونه على أعتاب التوقيع للغريم الأزلي إنتر.

ويرى البعض أن ديبالا يريد الانتقام من يوفنتوس جراء التفريط فيه، ويرى أن ارتداء قميص النيراتزوري رد مناسب على الطريقة التي غادر فيها البيانكونيري.