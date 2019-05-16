توتي: أتمنى فوز صلاح بدوري الأبطال

أعرب فرانشيسكو توتي أسطورة روما عن سعادته بما يحققه زميله السابق محمد صلاح نجم ليفربول.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها توتي على هامش بطولة الروضان وأشاد فيها بصلاح ووصفه بالأفضل في العالم بمركزه.

وقال توتي: "صلاح لاعب عالمي، إنه من أقوى اللاعبين في العالم في مركزه، أعتقد أن الانتقال من روما لليفربول جعله يتحسن بشكل أكبر.

"في آخر رسالة بيني وبينه تمنيت له أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، أريد لليفربول الفوز باللقب لوجود صلاح وآليسون معهم".

وكان ليفربول قد حقق عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه توتنهام في المباراة النهائية.

يذكر أن صلاح لعب لموسم مع توتي في روما قبل أن يعتزل الأخير ويرحل صلاح لصفوف ليفربول.