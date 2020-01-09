توخيل: رحيل كافاني سيحدث في حالة واحدة

كشف توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، آخر مستجدات مستقبل المهاجم إيدينسون كافاني مع الفريق.

وتضاعفت الشائعات حول مستقبل مهاجم نابولي السابق في ملعب بارك دو برانس، حتى أن هناك بعض المصادر الإسبانية ادعت أنه وافق بشكل مبدئي على الذهاب إلى أتلتيكو مدريد هذا الشتاء.

وعندما سُئل المدرب الألماني عن مستقبل كافاني، قال في حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة سانت إيتيين في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية (6-1): «تعرفون أننا نريد الفوز بكل البطولات، ولهذا نريد أن يكون لدينا فريق رائع، نؤيد رأي المدير ليوناردو بعدم تغيير الأمور خلال الشتاء».

وعن معاناة كافاني على مقاعد البدلاء، قال: «الأمر يتوقف على جودة الآخرين وعليه أيضًا، هناك منافسة قوية وكيليان وماورو كانا في حالة جيدة جداً، وكان الأمر صعباً على كافاني، إنه يبدأ من جديد ونحن نطلب منه لأنه لاعب محترف بأتم معنى الكلمة».