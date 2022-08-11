توخيل لإدارة تشيلسي: اجلبوا لي أوباميانغ

طلب المدير الفني الألماني توماس توخيل من إدارة تشيلسي العمل سريعاً من أجل إتمام صفقة ضم النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة.

وتتواصل إدارتا الناديين بهدف حسم انتقال المهاجم المخضرم خلال الساعات القادمة، علماً بأنه وصل البارسا في يناير الماضي بعد انتهاء رحلته مع آرسنال.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن المفاوضات ستستمر في الساعات الـ 48 المقبلة على أمل التوصل لاتفاق يناسب جميع الأطراف المعنية.

وسبق لتوخيل الإشراف على أوباميانغ حينما كان الثنائي في بوروسيا دورتموند.

ويبحث تشيلسي عن مهاجم جديد بعد السماح للبلجيكي روميلو لوكاكو بالرحيل على سبيل الإعارة إلى إنتر ميلان مطلع الصيف الجاري، وانتقال الألماني تيمو فيرنر إلى آر بي لايبتزيغ.