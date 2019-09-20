توخيل مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

يبحث مسؤولو مانشستر يونايتد عن البديل المحتمل لخلافة أولي غونار سولشاير في حالة عدم سير الأمور بشكل جيد داخل الفريق فيما هو قادم محلياً وأوروبياً.

وقال موقع "Le 10 Sport" الفرنسي، أن يونايتد استقر على استقدام توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، بحال فشل سولشاير في إنقاذ الشياطين الحمر.

وأضاف الموقع أن النادي الإنجليزي يتطلع إلى خطوة محتملة لاستقطاب توخيل في حال تدهور النتائج هذا الموسم مع المدرب النرويجي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد مرور 5 مراحل، من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة.

وقاد توخيل باريس سان جيرمان، الأربعاء، لاكتساح ريال مدريد بثلاثية نظيفة في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.