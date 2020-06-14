توخيل مستمر مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل

قرر باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الإبقاء على توماس توخيل مدرباً بصرف النظر عن الموقف في دوري أبطال أوروبا.

وقال ليوناردو مدير الكرة في سان جيرمان في مقابلة مع صحيفة "لي جورنال دي ديموند" الأحد: "عقد توخيل يمتد لموسم آخر وسيكون جالساً على مقعد المدرب الموسم المقبل، يقوم بمهمة جيدة، النتائج جيدة".

ويتولى توخيل تدريب باريس سان جيرمان منذ 2018 حيث سيطر الفريق على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة لكنه لم ينجح بعد في الفوز بدوري الأبطال.

وبلغ سان جيرمان ربع النهائي لدوري الأبطال على حساب بوروسيا دورتموند الفريق السابق لتوخيل، قبل أن تتسبب أزمة جائحة كورونا في إيقاف النشاط.

ومن المقرر أن يحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الأربعاء المقبل كيفية استكمال البطولة، وسط تكهنات بشأن إمكانية تحويلها لبطولة مصغرة تقام في أغسطس المقبل.