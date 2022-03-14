توخيل مستمر مع تشيلسي رغم العقوبات

شدد المدير الفني الألماني توماس توخيل على أنه سيستمر مع تشيلسي فيما تبقى من الموسم الجاري رغم العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على النادي ومالكه رومان آبراموفيتش.

وتأتي هذه القرارات على خلفية "العلاقة" التي تجمع آبراموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي شنت بلاده هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ نهاية الشهر الماضي.

لكن المصير المجهول للنادي اللندني لم يمنع توخيل من تأكيد تمسكه بالبقاء في ملعب ستامفورد بريدج.

وكشفت تقارير في الساعات الماضية أن مانشستر يونايتد وضع عينه على الألماني حتى يتولى منصب مدرب الفريق الدائم خلفاً لمواطنه رالف رانغنيك.

لكن مدرب البلوز قال رداً على ذلك لوسائل الإعلام: "سأبقى حتى نهاية الموسم، ليس هنالك أي شك في ذلك.

"بالتأكيد، علينا أن ننتظر وأن نترقب كل يوم بيومه، لأن الأوضاع يمكن أن تتغير."