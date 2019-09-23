توخيل: نيمار ملتزم معنا 100%

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن نيمار ملتزم "بنسبة 100 في المئة" تجاه بطل الدوري الفرنسي بعد أن سجل المهاجم البرازيلي هدف الفوز في الانتصار 1-0 على أولمبيك ليون أمس.

ورغم أنه كان محاطاً بأربعة مدافعين في الدقيقة 87 تلقى نيمار تمريرة آنخيل دي ماريا داخل منطقة الجزاء وصنع لنفسه مساحة كافية ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى أنتوني لوبيس حارس ليون.

وجاء الهدف بعد أسبوع واحد من هدف البرازيلي الحاسم للفريق الباريسي ضد ستراسبورغ.

وكال توخيل المديح لمستوى نيمار رغم افتقاره للياقة المباريات، حيث قال: "إنه ملتزم بنسبة 100 في المئة معنا. إنه يضحك ويمرح ويمكن الاعتماد عليه.

"إنه موجود دائماً من أجل زملائه. هذا طبيعي وضروري أيضاً. إنه لاعب حساس للغاية".

وأضاف "هذه ثالث مباراة له فقط في أربعة أشهر. سيستعيد لياقة المباريات بمرور الوقت وهذا سيساعده. نيمار حاسم دائماً ومبتكر".

وتعرض نيمار لصيحات استهجان من جانب بعض جماهير باريس سان جيرمان خلال لقاء ستراسبورغ بعد ارتباطه بالعودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكنه تلقى دعماً كاملاً من زملائه وأشاد القائد تياغو سيلفا بالمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عاماً بعد أن قاد باريس سان جيرمان لرفع رصيده إلى 15 نقطة من 6 مباريات متقدماً بـ 7 نقاط على ليون صاحب المركز الثاني.

وأبلغ سيلفا محطة "كانال بلوس" التلفزيونية "في نهاية المطاف صنع هدف نيمار الفارق... وأنا في الملعب لم أفهم ما فعله.

"في بعض الأحيان نعتقد أن الأمر سهل وأن المدافع تركه يستدير، لكن الأمر ليس سهلاً. في المران يقوم نيمار وكيليان مبابي بأشياء مذهلة وقد استفدنا من المهارات الاستثنائية الموجودة هنا".