توخيل: نيمار واجه صعوبة في تقبل تصرفات الجماهير

أكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه لم يكن سهلاً على نيمار تقبل تصرفات جمهور فريقه، أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي.

وخطف نيمار هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، في المباراة التي انتهت بفوز باريس بهدف دون رد.

وقال توخيل في تصريحات عقبت المباراة: "لم يكن الأمر سهلاً على نيمار، لأنه رجل حساس ولكنه ظهر بشكل جيد.

"هذه هي الحياة، علينا تقبل سلوكيات الجماهير، لم يكن الأمر سهلاً عليهم خلال فترة الانتقالات، أنا فقط لا أريد أن أحكم على سلوكهم".

وهاجم جمهور باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي طيلة المباراة، بسبب رغبته في الرحيل عن الفريق أثناء فترة الانتقالات الصيفية والعودة إلى برشلونة.

وتابع: "يمكن لنيمار اللعب بشكل أفضل مع المزيد من المهارة والمراوغات، فقط يحتاج إلى المزيد من المباريات حتى يرتفع مستواه ولياقته البدنية، ويستطيع تحديد مصير المباراة، أنا سعيد لأن ذلك ظهر في اللحظات الأخيرة".

من جانبه، لم يلق نيمار باللوم على الجماهير ووعدهم بأن تركيزه كله سيكون مع باريس، مشيراً إلى أنه سيلعب كل مباراة كأنه في ملاعب الخصوم.