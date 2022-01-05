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توخيل: هنالك عقوبة على لوكاكو عليه أن يتقبلها

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:57
لوكاكو وتوخيل (المصدر: يوروسبورت)
لوكاكو وتوخيل (المصدر: يوروسبورت)

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو سيخضع لإجراء انضباطي جراء ما بدر عنه عليه أن يتقبله.

وخرجت قبل عدة أيام تصريحات أدلى بها المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً عبر فيها عن استيائه من وضعيته في النادي اللندني، كما انتقد مدربه.

لكن اللاعب قدم اعتذاره لاحقاً بعدما تم استبعاده من تشكيلة البلوز التي واجهت ليفربول يوم الأحد الماضي.

وقال توخيل أن هنالك إجراء انضباطي سيتم فرضه على لوكاكو جراء ما حصل، مشيراً إلى أن صاحب الـ 28 عاماً سيتقبله بالتأكيد.

يذكر أن تشيلسي سيواجه توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب ستامفورد بريدج.

لوكاكو
روميلو لوكاكو
كلمات دالة:روميلو لوكاكوتوماس توخيلتشيلسي

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