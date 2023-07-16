توخيل يؤكد اقتراب رحيل ماني عن بايرن ميونخ

أكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ أن أيام النجم السنغالي ساديو ماني في صفوف الفريق باتت معدودة.

ووضع النادي البافاري اللاعب صاحب الـ 31 عاماً للبيع على أمل التخلص منه بأسرع وقتٍ ممكن، في ظل مفاوضات جمعت ممثليه بمسؤولي النصر السعودي.

ويطمح بايرن لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه من خلال التخلي عن العناصر الزائدة عن الحاجة.

ورغم رغبة السنغالي بالبقاء في ميونخ الموسم القادم وإثبات نفسه بعد عامٍ أول متواضع لم يقدم خلاله ما يذكر، يبدو أن البافاريين باتوا عازمين على بيعه.

ماذا قال توخيل عن مستقبل ماني ؟

أكد المدير الفني في تصريحات نقلها موقع "بافاريان فوتبول وركس": "لم يرتق أداؤه لمستوى التوقعات، المنافسة على المراكز في الفريق صعبة، ومشاركته بصفة أساسية لن تكون سهلة، يدرك اللاعب ذلك، كما أنه على علم برأيي ورأي النادي."

وانضم ماني لصفوف بايرن صيف العام الماضي قادماً من ليفربول في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 32 مليون يورو.

وشارك السنغالي في 38 مباراة بجميع المنافسات سجل فيها 12 هدفاً، وصنع 6 أهداف أخرى.