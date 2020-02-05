توخيل يتطلع لمشاركة نيمار أمام ليون

يتطلع توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان لمشاركة نيمار المصاب بأضلاعه، الأحد أمام ليون في قمة المرحلة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

وعلق الألماني بعد فوز الباريسي الثلاثاء على نانت 2-1 في الدوري المحلي على إصابة الهداف البرازيلي، حيث قال "الأمر ليس خطيراً، آمل أن يشارك الأحد، لأنه يمر بفترة رائعة".

وكان متصدر الدوري الفرنسي أعلن الاثنين أن مهاجمه يعاني من إصابة في أضلاعه ستبعده عن المباراة أمام نانت، بعد تلقيه ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-0) السبت في المرحلة الماضية.

وتابع: "لم أكن متفاجئاً لإصابته لاني رأيت خلال المباراة مدى ألمه. أعرف تماماً أنه يريد خوض جميع المباريات في هذه المرحلة الحاسمة، لكن الأمر ليس مؤكداً".

وقال النادي الباريسي في بيان أن الفحوصات التي أجريت على نيمار أكدت وجود إصابة في الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.