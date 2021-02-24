توخيل يحدد أسباب انتصار تشيلسي على أتلتيكو مدريد

يشعر مدرب تشيلسي، توماس توخيل، بالرضا عن أداء فريقه، في الفوز الذي حققه على أتلتيكو مدريد 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة في العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب رفض السلطات الإسبانية، استقبال القادمين من الأراضي البريطانية، لمنع تفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وحاصر تشيلسي، أتلتيكو في ملعبه، وكان الطرف الأفضل طوال المباراة، ليكتفي بهدف جميل أحرزه مهاجمه المخضرم أوليفييه جيرو.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "نتيجة رائعة، هدف رائع ومستحق".

وتابع: "كنا ننوي السيطرة على ملعب الخصم، وألا نفقد تركيزنا أو نرتكب أخطاء سهلة، وأن نستعد للهجمات المرتدة بسبب جودة الخصم".

وأضاف: "كان أداءً منظماً وفوزاً مستحقاً، العمل الجاد وروح الفريق هما أساس الانتصارات".

وشدد: "كنا نعرف أن أتلتيكو قد يكدس لاعبيه في الدفاع، أخبرنا الشباب، أنه وفي حال حدث ذلك، فإن الأمر يتعلق بقدراتنا واحترامنا، أردنا التحلي بالشجاعة وأن نلعب في ملعبه.

"كنا نعرف أنهم سيعانون لوجود 8 لاعبين في منطقة جزائهم، تركزت النية حول الاحتفاظ بالحدة العالية، وهذا ما فعلناه بشكل جيد، لم ندعهم يتنفسون أو يتقدمون لشن الهجمات المضادة، حصلنا على مكافأة من خلال النتيجة، هذا من أصعب التحديات، وهو أن تخترق دفاع أتلتيكو".

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على أرض تشيلسي في السابع عشر من الشهر القادم.