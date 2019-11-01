توخيل يخرج عن صمته بشأن مبابي

شهدت الفترة الماضية انتشار أنباء عدة تتعلق بوجود أزمة بين مهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، ومدربه توماس توخيل، إلا أن الأخير لم يتردد وكشف المستور أمام وسائل الإعلام.

وأشارت العديد من التقارير أن ريال مدريد قد يستغل هذه الأزمة ويعمل على التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأمام هذه الأنباء لم يحتفظ توخيل بصمته، ففي أحد المؤتمرات الصحفية الأخيرة تحدث عن هذا الأمر على سبيل السخرية قائلا: "علاقتي بكيليان؟ ما هي جنسية الهيئات الصحفية التي تقول هذا؟ الإسبانية؟ حسناً، بالتأكيد الصحافة الإسبانية لا زالت هنا وتوجد في غرفة ملابسنا وفي مكتبي، ولهذا من الضروري للغاية أن أجيب على الصحافة الإسبانية".

وأضاف "ماذا يمكنني أن أقول؟ لا شيء، علاقتي مع كيليان رائعة للغاية، ولما لا؟ تروق لي للغاية طريقة لعبه وأنا سعيد لامتلاكنا لاعباً مثله، فهو يقوم بأمور رائعة وحاسمة خلال المباريات"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع: "هو فتى جاد بشأن عمله، ولكننا أيضاً نضحك كل يوم، لن أتوقف عن الضغط عليه لأن هذا ما يجب أن نفعله مع اللاعبين الجيدين".

يذكر أن المهاجم الفرنسي يتمتع بمستوى هجومي متميز للغاية، بالإضافة إلى امتلاكه سرعة ومهارة كبيرة، مما أثار اهتمام ريال مدريد به لسد الثغرة الذي أحدثها رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وعلى الرغم من اهتمام ريال مدريد بمبابي، إلا أن مسألة رحيله لن تكون بالأمر الهين على الإطلاق، إذ يعد الفرنسي أحد أفضل لاعبي العالم وأكثرهم قيمة سوقية مما يجعل من أمر رحيله بعيد المنال، إلا إذا تقدمت إدارة ريال بعرض مالي لا مثيل له.