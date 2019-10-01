توخيل يدعو كافاني للتحلي بالصبر قبل العودة للملاعب

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن المهاجم إيدينسون كافاني الذي سيغيب عن مباراة الثلاثاء أمام غالاتاساراي ضمن دوري أبطال أوروبا، يحتاج إلى "التحلي ببعض الصبر" قبل العودة الى صفوف بطل فرنسا.

وقال الألماني عشية حلول فريقه ضيفاً على منافسه التركي ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الأولى في دوري الأبطال "قام "إيدي" بالتدرب (الأحد) دون ألم، لكنه لم يكن مرتاحاً في الكرات الرأسية والتحركات والسرعة والتسديدات... ما زلنا بحاجة إلى القليل من الصبر".

ويغيب كافاني، الهداف التاريخي للباريسي، عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة عضلية آواخر أغسطس.

ورداً على سؤال حول مدى استعداد المهاجم الجديد ماورو إيكاردي ليكون من ضمن خطته في الهجوم أسوة بما حصل خلال مباراة الجولة الأولى مع ريال مدريد (3-0)، قال توخيل "بصراحة، لا أعرف نسبة جاهزيته (...) كان معنا في بوردو (السبت) ولكن فقط خلال الدقائق العشر الأخيرة، لم يلعب منذ بضعة أسابيع".

واستعاد الفريق مهاجمه كيليان مبابي بعد غيابه خمسة أسابيع بسبب الإصابة.

وأشار توخيل الى أن النجم الفرنسي لن يكون قادراً على خوض المباراة كاملة، وأن القرار سيكون "بشأن ما اذا كان يبدأها (كأساسي) أو ينهيها".

ويعاني سان جيرمان من معضلة في خط الهجوم، نظراً لأن نجمه الآخر نيمار لن يتمكن من خوضها على خلفية عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ويتصدر سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوزه على الملكي الإسباني في الجولة الأولى، بينما يحتل غالاتاساراي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله السلبي في مباراته الأولى مع كلوب بروج.