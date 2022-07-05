توخيل يرفض تعاقد تشيلسي مع رونالدو

يرغب تود بولي مالك نادي تشيلسي في جلب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من الغريم مانشستر يونايتد هذا الصيف، لكن ذلك أمر لا يرغب المدير الفني الألماني توماس توخيل في حصوله.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن على المالك الجديد محاولة إقناع توخيل بمسألة التعاقد مع الهداف البرتغالي الذي يرتبط بعقدٍ مع يونايتد يمتد لموسم آخر.

ويسعى المدرب الألماني لجلب لاعبين آخرين إلى ملعب ستامفورد بريدج، إلا أن رغبة مالك البلوز قد تجبره على تغيير رأيه.

ويرى توخيل أن ضم الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ واستقطاب مدافعين جدد أكثر أهمية من جلب رونالدو الذي وصل إلى عامه الـ 37.

بدوره، يتطلع بولي لإبرام صفقة مميزة لإطلاق فترة رئاسته للنادي بأفضل صورة ممكنة بعدما دفع 4.25 مليار جنيه استرليني للاستحواذ على تشيلسي الشهر المنصرم.

واجتمع رئيس النادي اللندني بجورجي مينديش وكيل أعمال رونالدو عدة مرات خلال الفترة الماضية وفقاً لتقارير إعلامية.