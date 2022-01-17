توخيل يرفض تغيير أسلوب تشيلسي من أجل لوكاكو

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي على أنه لن يعمل على تغيير أسلوب لعب الفريق حتى يلائم قدرات النجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ووجه الألماني عدة انتقادات للمهاجم البالغ من العمر 28 عاماً عقب خسارة البلوز أمام مانشستر سيتي 0-1 قبل أيام.

وعانى هداف إنتر ميلان السابق في التكيف مع أسلوب أبطال أوروبا في الكثير من المباريات.

ولدى سؤاله عن إمكانية تقديم المزيد من الدعم للوكاكو لإخراجه من وضعيته الحالية، رد توخيل في تصريحات إعلامية: "نقدم له كل شيء من أجل مساعدته."

وأضاف: "إنه سؤال خاطىء لأنه يركز على لاعب واحد فقط.

"إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لكن هذا أسلوب غير صحيح للتعامل مع الأمر.

"نقدم الدعم لجميع اللاعبين بدون استثناء وهذا ما نفعله عادة.

"هذه رياضة جماعية، وليست رياضة يخدم فيها 10 لاعبين لاعباً واحداً، لا ينطبق هذا الأمر على تشيلسي أو كرة القدم بشكلٍ عام، كل لاعب يخدم فريقه، وهذا شيء لن يتغير."