توخيل يضع حداً لمسيرة ماني مع بايرن ميونخ

قالت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية اليوم الثلاثاء أن بايرن ميونخ حسم مصير النجم السنغالي ساديو ماني في ظل الأداء المخيب الذي قدمها منذ وصوله.

وتعاقد بايرن مع اللاعب المخضرم في صفقة وصلت قيمتها لنحو 32 مليون يورو قادماً مع ليفربول الصيف الماضي.

وشهد تواجد النجم البالغ من العمر 31 عاماً مع العملاق البافاري أحداثاً مثيرة للجدل أبرزها شجار مع زميله ليروي ساني في مارس الماضي تسبب بإيقافه وتغريمه من قبل الإدارة.

إلى أين سيرحل ماني ؟

ويبدو أن مستقبل السنغالي سيكون بعيداً عن ملعب آليانز آرينا، حيث نوهت الشبكة أنه لم يحرز أي تقدم رياضي منذ وصوله، كما أن المدير الفني الجديد توماس توخيل لا يضعه ضمن مخططاته.

وأشارت سكاي إلى أن الزج بماني قبل 5 دقائق على نهاية لقاء شالكه في الدوري الألماني إشارة واضحة على عدم رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على اللاعب.

ويتقاضى ماني قرابة 20 مليون يورو سنوياً، وهو أجر سيعقد من نقله لأي طرف مهتم، مما يرجح عودته للدوري الإنجليزي في ظل قوة أنديته اقتصادياً.