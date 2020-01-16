توخيل يطالب كافاني بالبقاء في باريس سان جيرمان

أكد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان رغبته في استمرار مهاجمه إيدينسون كافاني ضمن صفوف الفريق، في ظل التقارير التي تشير إلى رحيله خلال فترة الانتقالات الجارية.

وينتهي عقد الأوروغوياني مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم، فيما يهتم الثلاثي مانشستر يونايتد وآرسنال بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الجارية هذا الشهر.

وقال توخيل لقناة «كانال+»: «هل سيكون هناك راحلون ومنضمون جدد للفريق؟ كل شىء ممكن في كرة القدم، لا يمكنني أن أقول.

«كافاني؟ علينا أن نسأل إيدي (كافاني) هذا السؤال، هو مصاب، شعر بشىء في التدريبات ولم يستطع المشاركة. هل أريده أن يبقى؟ هذا أفضل لنحقق أهدافنا، أن يكون معنا بالطبع».