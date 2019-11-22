توخيل يعلق على رحلة نيمار لمدريد

أكد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الخميس، أنه لم "يستسغ" الرحلة السريعة التي قام بها نجمه نيمار دا سيلفا، الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمشاهدة مباراة ضمن دورة كأس ديفيس لكرة المضرب.

وقال توخيل، في المؤتمر الصحفي عشية استضافة ليل في الدوري الفرنسي: "كمدرب، هل أعجبتني هذه الرحلة؟ لا على الإطلاق، الأمر واضح، لكن هل الوقت مناسب لتفقد صوابك؟"

ومن المرتقب أن تشهد المباراة، الجمعة، عودة نيمار بعد أكثر من شهر على غيابه بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأمضى أغلى لاعب في العالم، أمسية الثلاثاء، في العاصمة الإسبانية، لحضور مباراة كأس ديفيس في صيغتها الجديدة، والتي يديرها جيرارد بيكيه زميله السابق في برشلونة.

وقال توخيل: "ماذا يمكنني أن أفعل، لست والده، لست الشرطة، أنا مدربه، أجرى التدريب أمس (الأربعاء)، كان مهنياً للغاية خلال هذين الأسبوعين، فعل أكثر من الآخرين، تدرب مع المجموعة، وعمل بشكل فردي".

وسيسافر نيمار مرة أخرى بعد أيام إلى العصمة الإسبانية، لكن مع فريقه الذي سيواجه ريال مدريد، الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.