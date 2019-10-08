توخيل يعلق على رحيل نيمار المحتمل عن باريس سان جيرمان

أعرب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن سعادته ببقاء المثير للجدل نيمار دا سيلفا في صفوف فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الألماني وأكد خلالها أن بقاء الدولي البرازيلي مع النادي الباريسي لم يكن بيده، مشدداً على أن القرار الأساسي كان بيد الإدارة.

وقال توخيل: "قرار رحيل نيمار لم يكن بيدي، ولنكن أكثر صراحة لم يكن بيده هو حتى، لم تتغير علاقتي معه بشكل كبير في الفترة الماضية بسبب ما حدث.

"علمت برغبته في الرحيل وهو علم برفضي لذلك، بالنسبة لي لم يكن القرار صحيحاً وتوقيته كذلك كان سيئاً، وتأكدت من إيصال تلك المعلومة له.

"كلانا عرفنا أن الأمر يتخطانا لذلك توصلنا لتسوية ألا تتغير علاقتنا مهما كانت نتيجة المفاوضات وألا يؤثر كل ما حدث عليها.

"نيمار يملك شخصية جيدة للغاية، ربما يكون من الصعب تصديق ذلك لكنها الحقيقة".

يذكر أن نيمار كان قد طلب الرحيل الصيف الماضي عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة قبل أن يفشل النادي الكتالوني في تقديم القيمة المادية التي طلبها نظيره الفرنسي.