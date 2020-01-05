توخيل يغلق الباب أمام رحيل كافاني

أغلق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الباب أمام رغبة أتلتيكو مدريد في الحصول على خدمات إيدينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من رغبة الأوروغوياني في تغيير الأجواء.

وقال الألماني أمس، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كانت الفترة الماضية صعبة بالنسبة لكافاني، حيث تعرض للإصابة مرات عدة”.

وأضاف “ما زال كافاني هنا، ويحظى بحالة نفسية جيدة. ما زلت أثق فيه كثيراً، هو و(لياندرو) باريديس".

يذكر أن كافاني هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.