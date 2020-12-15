توخيل يكشف موعد عودة نيمار من الإصابة

يأمل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، في عودة المهاجم نيمار لصفوف الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

وتعرض البرازيلي لإصابة قوية في الكاحل أمام ليون، وخضع للعديد من الفحوصات الطبية، من أجل تحديد حجم الإصابة.

وتسببت الواقعة في حالة ذعر لدى جماهير باريس، وسط مخاوف حول معاناة المهاجم من إصابة قد تبعده لفترة طويلة.

ومع ذلك تبدو الأمور أقل خطورة، حيث قد يشارك نيمار ويظهر بتشكيل باريس في مواجهة ليل الأحد القادم في الدوري الفرنسي.

من جانبه، قال توخيل عن موقف المهاجم البرازيلي: "هل سيشارك نيمار مرة أخرى قبل الاستراحة؟ هذا ليس مستحيلاً سنحاول كل شيء من أجل ظهوره معنا.

"لا أستطيع الفصل في الأمر بشكل حاسم الآن، علينا الانتظار للفحوصات الطبية التي سيجريها غداً لتحديد موقفه".

يذكر أن صاحب الـ 28 عاماً، نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 5 في 12 مباراة مع باريس بجميع البطولات هذا الموسم.