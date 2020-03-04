توصية بشأن الجماهير في لقاء برشلونة ونابولي

قدمت الحكومة الإسبانية توصية بشأن إقامة مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي خلف الأبواب المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان البارسا قد نجح في تحقيق تعادل إيجابي في مباراة الذهاب على ملعب سان باولو بنتيجة هدف في كل شبكة، ليكون بحاجة فقط إلى التعادل السلبي في لقاء كامب ناو المقرر في 18 مارس الجاري، من أجل المرور إلى ربع النهائي.

وأصبح لفيروس كورونا تأثير واضح على كرة القدم العالمية في الآونة الأخيرة، مع تأجيل بعض المباريات، وإقامة مباريات أخرى بدون جمهور، ومن بين المباريات التي أثر عليها الفيروس مباراتا فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ومقابلة خيتافي الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، واللتين قرر وزية الصحة الإسباني إقامتهما بدون جمهور.

قام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتأجيل بعض المباريات بسبب فيروس كورونا، وأصبح النشاط الرياضي في إنجلترا مهدداً بالإلغاء، وأيضاً هناك احتمالية لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020 حتى نهاية العام.