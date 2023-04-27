توقعات تشكيلة الشباب التي ستواجه الاتحاد اليوم في الدوري السعودي

البوابة - يحل الشباب ضيفاً على الاتحاد (اتحاد جدة) اليوم الخميس في مواجهة صعبة وقوية يشهدها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن الجولة الـ 24 من الدوري السعودي (دوري روشن).

يدخل صاحب الضيافة اللقاء وهو يعتلي صدارة الترتيب العام برصيد 56 نقطة من 23 مباراة، فيما جمع الضيوف 50 نقطة من نفس عدد المباريات ليحتلوا المركز الثالث.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر قناة SSC1 HD بتعليق بلال علام.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الاتحاد اليوم في دوري روشن

المدرب: فيسنتي مورينو

حراسة المرمى: سيونغ جيو كيم.

الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، إياغو سانتوس، خالد الغامدي.

الوسط: غريغور كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، هتان باهبري، آرون سالم.

الهجوم: سانتي مينا.