توقعات تشكيلة تونس لمواجهة غينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يلاقي منتخب تونس مستضيفه منتخب غينيا الاستوائية على أرضية ملعب مالابو الجديد ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.
تشكيلة تونس المتوقعة أمام غينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا
المدرب: جلال القادري
حراسة المرمى: بشير بن سعيد
الدفاع: محمد دراغر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي
الوسط: عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري
الهجوم: حمدي العبيدي، محمد الضاوي، هيثم جويني