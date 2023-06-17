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توقعات تشكيلة تونس لمواجهة غينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تاريخ النشر: 17 حزيران / يونيو 2023 - 10:23
منتخب تونس (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
منتخب تونس (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

يلاقي منتخب تونس مستضيفه منتخب غينيا الاستوائية على أرضية ملعب مالابو الجديد ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

تقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة تونس المتوقعة أمام غينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

المدرب: جلال القادري

حراسة المرمى: بشير بن سعيد
الدفاع: محمد دراغر، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي
الوسط: عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري
الهجوم: حمدي العبيدي، محمد الضاوي، هيثم جويني

كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب جنوب إفريقياتصفيات كأس أمم إفريقيا

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