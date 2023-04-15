توقعات تشكيل تشيلسي لمواجهة برايتون اليوم

البوابة - يسعى تشيلسي لتحقيق أول انتصار تحت إشراف مديره الفني المؤقت فرانك لامبارد حين يستضيف برايتون آند هوف الصعب اليوم السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: فرانك لامبارد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بين تشيلويل، بينوا بادياشيل، ويسلي فوفانا، رييس جيمس.

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش، إينزو فيرنانديز، مايسون ماونت.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كاي هافيرتز، رحيم ستيرلينغ.