توقف المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان

كشفت تقارير إسبانية عن مستجدات مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان، بشأن انتقال نيمار دا سيلفا.

وارتبط الدولي البرازيلي بالانضمام إلى ريال مدريد والبارسا هذا الصيف، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن نيمار، توقفت الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النادي الفرنسي يريد بيع نيمار، لكنه يضع عدة شروط قاسية على البارسا.

وشددت سبورت على أن باريس يريد أن يحصل على مقابل مادي إلى جانب 3 لاعبين من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق أصبح بعيد المنال بين الطرفين، كما أن النادي الفرنسي أكد أن ريال مدريد مهتم بضم النجم البرازيلي.

وأكملت سبورت أن إدارة برشلونة تعتقد أن باريس يتصرف بصلابة شديدة في الساعات الأخيرة، من أجل تفكيك البارسا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات ما زالت جارية ولكن برشلونة لا يقبل بشروط باريس، حيث طلب النادي الباريسي التعاقد مع نيلسون سيميدو ضمن 3 لاعبين.

وتابعت سبورت أن برشلونة لا يعلم الشروط التي وضعها ريال مدريد في مفاوضاته مع باريس حول نيمار، ولكن في الوقت الحالي لا يريد نادي العاصمة الفرنسية أن ينتقل نجمه إلى كتالونيا.