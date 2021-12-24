توليسو يفكر بالانتقال إلى برشلونة

قال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن لاعب خط الوسط الفرنسي كورنتين توليسو يدرس الرحيل عن بايرن ميونيخ صوب برشلونة في صيف عام 2022.

ويقضي اللاعب الدولي الأشهر الأخيرة من عقده مع النادي البافاري، ويبدو أنه سيرفض أي عروض من ريال مدريد من أجل الانتقال إلى غريمه البارسا.

ووصل الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً إلى بايرن عام 2017 قادماً من أولمبيك ليون في صفقة بلغت قيمتها نحو 41.5 مليون يورو.

وشارك توليسو مع بايرن ميونيخ في 109 مباريات بجميع البطولات سجل خلالها 19 هدفاً، كما صنع 15 هدف آخر.

كما مثل لاعب خط الوسط منتخب بلاده في 28 مناسبة وزار الشباك خلالها مرتين.